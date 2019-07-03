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الحوثيون يتحدثون عن منظومة صاروخية جديدة دخلت الخدمة وقائمة أهداف بالسعودية

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أن منظومة صاروخية جديدة دخلت الخدمة لديهم، وسيتم الكشف عنها قريبا خلال معرض للصناعات العسكرية.
وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، إن "لدى هذه القوات بنك أهداف في يشمل مناطق حيوية قد تفوق أهميتها الاستراتيجية منشآت وأنابيب النفط".

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، عن سريع قوله "قواتنا قادرة على استهداف عدد من الأهداف في وقت واحد وبأسلحة مختلفة"، مضيفا "نقوم برصد أهداف متحركة ومتنقلة يُمكن أن تصبح أولوية على صعيد الاستهداف المباشر والنوعي".


ويستهدف الحوثيون بين الحين والآخر مواقع في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأعلنوا في وقت سابق أن قواتهم وجهت خلال الشهرين الماضيين 26 ضربة إلى مواقع سعودية داخل المملكة تستخدم لأغراض عسكرية، وهددوا بإطلاق مرحلة ثانية من عملياتهم الهجومية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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