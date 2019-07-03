الحوثيون يتحدثون عن منظومة صاروخية جديدة دخلت الخدمة وقائمة أهداف بالسعودية

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، إن "لدى هذه القوات بنك أهداف في السعودية يشمل مناطق حيوية قد تفوق أهميتها الاستراتيجية منشآت وأنابيب النفط".

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، عن سريع قوله "قواتنا قادرة على استهداف عدد من الأهداف في وقت واحد وبأسلحة مختلفة"، مضيفا "نقوم برصد أهداف متحركة ومتنقلة يُمكن أن تصبح أولوية على صعيد الاستهداف المباشر والنوعي".



ويستهدف الحوثيون بين الحين والآخر مواقع في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأعلنوا في وقت سابق أن قواتهم وجهت خلال الشهرين الماضيين 26 ضربة إلى مواقع سعودية داخل المملكة تستخدم لأغراض عسكرية، وهددوا بإطلاق مرحلة ثانية من عملياتهم الهجومية.

