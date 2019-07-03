البرازيل تطيح بالارجنتين وتتأهل الى نهائي كوبا أميركا

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2019-07-03 | 07:46
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تأهل المنتخب البرازيلي لنهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة في المباراة التي اقيمت بين المنتخبين ضمن نصف نهائي كوبا أمريكا، والتي يستضيفها السيليساو.
وتقدم جابريل جيسوس للبرازيل بهدف في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، إذ جاء الهدف بعد تمريرة من داني ألفيس لروبيرتو فيرمينو، والذي مرر بدوره لجيسوس ليسجل هدف التقدم للسيلساو.
وأضاف فيرمينو الهدف الثاني للسيليساو في شباك التانجو عند الدقيقة 71 من تسديدة بعد تمريرة عن طريق جيسوس.
وودعت الأرجنتين المسابقة بقيادة نجمها ليونيل ميسي، وتأهل السيليساو للنهائي للمرة الخامسة على التوالي في انتظار الفائز من مواجهة تشيلي وبيرو.
وأضاف فيرمينو الهدف الثاني للسيليساو في شباك التانجو عند الدقيقة 71 من تسديدة بعد تمريرة عن طريق جيسوس.
وودعت الأرجنتين المسابقة بقيادة نجمها ليونيل ميسي، وتأهل السيليساو للنهائي للمرة الخامسة على التوالي في انتظار الفائز من مواجهة تشيلي وبيرو.
المحرر: محمد خليل
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