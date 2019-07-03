البرازيل تطيح بالارجنتين وتتأهل الى نهائي كوبا أميركا

وتقدم جابريل جيسوس للبرازيل بهدف في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، إذ جاء الهدف بعد تمريرة من داني ألفيس لروبيرتو فيرمينو، والذي مرر بدوره لجيسوس ليسجل هدف التقدم للسيلساو.

وأضاف فيرمينو الهدف الثاني للسيليساو في شباك التانجو عند الدقيقة 71 من تسديدة بعد تمريرة عن طريق جيسوس.

