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تبرئة قائد العمليات البحرية الامريكية من جرائم الحرب المنسوبة اليه في العراق

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برأت محكمة عسكرية أمس الثلاثاء، قائد العمليات البحرية الخاصة الأمريكي إدوارد جالاجر المتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق من تهم القتل وكل الاتهامات الأخرى ما عدا الظهور في صورة مع جثة أحد السجناء من تنظيم "داعش".
واستمرت المداولات بين أعضاء هيئة القضاة المؤلفة من سبعة قضاة لمدة نحو ثماني ساعات قبل النطق بالحكم في قضية جالاجر، التي اجتذبت اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجالاجر (39 عاما) جندي مخضرم وحصل مرتين على ميدالية النجمة البرونزية. وكان متهما بارتكاب جريمة قتل عمد لسجين عراقي أُحيل إلى وحدته لتلقي العلاج الطبي وذلك بطعن الشاب في الرقبة عدة مرات.


كما اتهم بالشروع في القتل وعرقلة العدالة وغيرها من الجرائم التي تشمل التقاط صورة بشكل غير قانوني مع جثة القتيل.

وتنطوى تهمة الصورة غير القانونية على عقوبة أقصاها السجن أربعة أشهر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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