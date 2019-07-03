الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع الالكتروني".

وأضاف أنه "بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اَي مكان يتواجد فيه".



يذكر ان هيئة التقاعد العامة اعلنت، في 19 ايار 2019، عن موافقة وزارة المالية على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلا من شهرين.