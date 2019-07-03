بالصور.. انتفاضة "يهود إثيوبيا" ضد الشرطة الإسرائيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في مظاهرات حاشدة، أضرم مئات الشبان اليهود ذوي الأصول الإثيوبية، الثلاثاء، النيران في إطارات السيارات، ورشقوا قوات الشرطة الإسرائيلية بالحجارة، رداً على مقتل فتى برصاص جندي إسرائيلي.

وردت الشرطة الإسرائيلية على الاحتجاجات بالاعتداء بالضرب واعتقال عشرات المتظاهرين الذين نظموا انتفاضة عارمة في محيط مدن تل أبيب ويوكنعام وكريات أتا.

ورصدت وكالات الأنباء العالمية هذه المظاهرات بالصور التي تعرض "العين الإخبارية" بعضها:













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