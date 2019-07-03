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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في مظاهرات حاشدة، أضرم مئات الشبان اليهود ذوي الأصول الإثيوبية، الثلاثاء، النيران في إطارات السيارات، ورشقوا قوات الشرطة الإسرائيلية بالحجارة، رداً على مقتل فتى برصاص جندي إسرائيلي.
وردت الشرطة الإسرائيلية على الاحتجاجات بالاعتداء بالضرب واعتقال عشرات المتظاهرين الذين نظموا انتفاضة عارمة في محيط مدن تل أبيب ويوكنعام وكريات أتا.
ورصدت وكالات الأنباء العالمية هذه المظاهرات بالصور التي تعرض "العين الإخبارية" بعضها:
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. انتفاضة "يهود إثيوبيا" ضد الشرطة الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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