اعتقال العشرات في صفوف الجيش التركي

جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:

اعتقلت السلطات التركية 63 شخصًا ولا تزال تلاحق 89 آخرين لتوقيفهم في جميع أنحاء البلاد في إطار التحقيقات التي تستهدف مؤيدي حركة الداعية فتح الله غولن داخل الجيش المتهمين بالوقوف وراء محاولة انقلاب 2016.

وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن النيابة العامة في إزمير (غرب) وقونية (وسط) أصدرتا مذكرات اعتقال بحق 42 و40 من أفراد القوات المسلحة على التوالي.

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في هذه الأثناء، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان أنه يبحث عن 40 جندياً، بعضهم تم تسريحهم بالفعل.

كما أعلنت النيابة العامة في أنقرة توقيف 22 مشتبهاً بهم في حين صدرت مذكرات بحث عن ثمانية آخرين.

ومنذ الانقلاب الفاشل، شنت السلطات حملة لا هوادة فيها ضد مؤيدي غولن ونفذت عمليات تطهير لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد الحديث، إذ قُبض على أكثر من 50 ألف شخص وفُصل أكثر من 140 ألف شخص أو أوقفوا عن عملهم.

وتستمر موجات الاعتقالات بوتيرة ثابتة بعد ما يقارب ثلاث سنوات من محاولة الانقلاب الفاشلة