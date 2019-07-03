هجوم فيروس الفدية يواصل إستهداف المزيد من المدن بولاية فلوريدا الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة-مكة المكرمة

تعرضت مدن في ولاية فلوريدا لهجمات من فيروس الفدية، مما ترك أنظمتها مغلقة حتى يتم دفع الفدية. وبحسب ما جاء بموقع ZDNet. فإن هناك قاسم مشترك واحد في جميع هذه الهجمات وهذا القاسم المشترك هو نقر أحد موظفي المدينة على ملف خبيث مرفق برسالة إلكترونية يقوم بنشر فيروس الفدية عبر الشبكة.

فبمجرد إنتشار الفيروس في الشبكة وإغلاق الحواسيب، يتم عرض ملاحظة توجه الضحايا إلى صفحة تعرض كيفية التواصل مع القراصنة. بعد ذلك، يطلب القراصنة دفع فدية على شكل عملة البيتكوين، وحتى يتم دفع الفدية، لن يستطيع مسؤولو المدينة الوصول إلى أنظمتهم.

في كلتا الحالات السابقة قررت المدن دفع الفدية لأنها وجدت أنها أفضل طريقة للخروج من المعضلة. ت