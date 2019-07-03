السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مكة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران تنتهك الاتفاق النووي، والآن تتخطى الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب. وفي تغريدة للرئيس الأمريكي على تويتر صباح اليوم الأربعاء قال ترمب: هذا أمر "غير جيد".



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كانت هذه تفاصيل خبر ترمب: تخطي إيران الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم أمر "غير جيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.