زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب جزر فيجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس- مكة ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر جزر فيجي بالمحيط الهادئ اليوم. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 187 كيلومترًا عن جنوب إلى جنوب غرب جزيرة ندوي. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.