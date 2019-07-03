رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "ما حدث في ​مجلس الوزراء​ امس ليست مشكلة عابرة بل رسالة تتخطى بابعادها حادثة الجبل واعتقد لن يكون هناك تهاون مستقبلا في مسألة ​الطائف​ ويجب أن يعي كل فريق حدود صلاحياته".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: ما حصل بمجلس الوزراء أمس رسالة تتخطى بابعادها حادثة الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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