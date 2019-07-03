عائلة الشيخ محمد يعقوب: توقيف هنيبعل القذافي قانوني واقل العدالة

اشار الفريق القانوني ل​عائلة الشيخ محمد يعقوب​ في بيان ردا على الرد الذي صدر عن وكيل عائلة القذافي على اثر بيان ال يعقوب بعيد جلسة ​المجلس العدلي​، الى اننا "لن نعطي لكم شرف الرد بل من اجل الرأي العام الذي يشاركنا الالم الصامت والاعتقال الفضيحة والاغتيال السياسي والجسدي ومحاولات كم الافواه والتضليل والتشويه نعلن انه منذ توقيف ​هنيبعل القذافي​ لدى ​القضاء اللبناني​ قلنا انه لا تزر وازرة وزر اخرى وليس هدفنا الانتقام والثأر".

اضاف البيان "ان توقيف هنيبعل قانوني واقل العدالة وان بعض ما اعترف به ابن المجرم القذافي اكد معرفته وضلوعه في جريمة التغييب المتمادية واقراره بالامتناع وكتم المعلومات الاهم في القضية. واوردنا في بياننا السابق انتقادنا للتسويف والمماطلة بالتحقيقات معه ولا سبيل سوى كشفها والادلاء بما يملك وتملكون من معلومات".

واشار الى ان "ما طالعنا به محامي آل القذافي لا يقبله عقل الصغار في اسرتنا فكيف بنا نحن، نحن الذين نذرنا انفسنا ونعيش في عذابات القضيه نقدم التضحيات ونرفض الاعطيات، نحن الابناء البررة لذاك الشيخ المغيب المظلوم الشجاع الذي لا يهاب الموت ولا يعرف الخوف، الذي ناضل من اجل المحرومين ضد الحارمين وضد الاستئثار والاقطاع للاسف انتم لا تدركون اهميه القضيه بالنسبه لنا، وتابع قائلا "ان كنت محاميا وتريد الانصاف فاعلم اننا لا نراوغ ولا نساوم ًولا نزايد ولا تهمنا المناصب ولا اي شي من متاع الدنيا سوى الحق والقضيه وسنبقى مستمرين حتى اخر رمق حياه، وان كنت تريد اخراج هنيبال من سجنه ننصحكم وننصحه ان تتعاونوا بالاعتراف والادلاء بما لديكم لفضح المستور ولا كلام لدينا سوى ذلك."