البستاني: ما حصل في قبرشمون ليسا صداما مسيحيا درزيا

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​ ان "ما حصل في قبرشمون هو حادث منفرد وحادث امني خطير جدا استهدف وزيرا في ​الحكومة​ لكن ليسا صداما مسيحيا درزيا"، مطالب ​القضاء​ والسلطات الامنية ان تسيطر على الوضع".

وأكد في حديث إذاعي ان "هناك تفاهما بين ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ و​التيار الوطني الحر​، هذه حادثة أمنية مهمة لكن المصالحة تمت".

وأضاف "ما حصل بالامس خطوة مهمة لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لتنفيس الاحتقان وكان من حكمة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ووزراء التيار الوطني الحر تفادي حصول صدام في ​مجلس الوزراء​ ".