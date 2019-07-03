البستاني: ما حصل في قبرشمون ليسا صداما مسيحيا درزيا

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني ان "ما حصل في قبرشمون هو حادث منفرد وحادث امني خطير جدا استهدف وزيرا في الحكومة لكن ليسا صداما مسيحيا درزيا"، مطالب القضاء والسلطات الامنية ان تسيطر على الوضع".
وأكد في حديث إذاعي ان "هناك تفاهما بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، هذه حادثة أمنية مهمة لكن المصالحة تمت".
وأضاف "ما حصل بالامس خطوة مهمة لرئيس الحكومة سعد الحريري لتنفيس الاحتقان وكان من حكمة وزير الخارجية جبران باسيل ووزراء التيار الوطني الحر تفادي حصول صدام في مجلس الوزراء ".
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