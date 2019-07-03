جريحان في حادث سير في صور

عملت عناصر من الدفاع المدني صباح اليوم على نقل جريحة الى مستشفى جبل عامل أصيبت جراء انزلاق دراجة نارية في صور. كما وأسفر الحادث عن سقوط جريح اخر تولت جهات أخرى نقله إلى المستشفى للمعالجة.
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