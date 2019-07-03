جريحان في حادث سير في صور

عملت عناصر من ​الدفاع المدني​ صباح اليوم على نقل جريحة الى ​مستشفى​ جبل عامل أصيبت جراء انزلاق ​دراجة نارية​ في صور. كما وأسفر الحادث عن سقوط جريح اخر تولت جهات أخرى نقله إلى المستشفى للمعالجة.

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