علق الوزير السابق ​اللواء​ ​اشرف ريفي​ على الافراج عن الناشط السياسي حميد رمضان، قائلا :""بعد توقيف الناشط السياسي حميد رمضان إتصلت بوزير الدفاع الصديق ​إلياس بو صعب​ فبادر مشكورا وتم تصحيح الخطأ وأفرج عن رمضان. عسى أن لا تتكرر هذه الممارسات التي تسيء الى القانون والحريات العامة".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريفي عن الافراج عن رمضان:لعدم تكرار الممارسات التي تسيء للقانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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