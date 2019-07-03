لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "​إيران​ كانت تنتهك الصفقة النووية التي سمحت لها بالحصول على 150 مليار ​دولار​ من ​الولايات المتحدة​، بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار من النقد الدولي، والان تتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب. هذا ليس جيدا".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: إيران كانت تنتهك الاتفاق النووي والان تتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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