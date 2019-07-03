الجيش الاسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا بالضّفة الغربية

اعتقل ​الجيش الإسرائيلي​ 15 فلسطينيا خلال مداهمات في الضّفة الغربية المحتلة. واعلن ​الجيش الاسرائيلي​ أنّ كامل المعتقلين مطلوبون لأجهزته الأمنية، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة. وفي ​مدينة الخليل​، انتشرت قوّات راجلة من جيش الاحتلال في عدد من الأحياء السكنية خاصّة في منطقة الحاووز وحي عيصى. كما اعتقلت شابًا عقب مداهمة منزله في بلدة قباطية جنوب ​مدينة جنين​ فجرًا.

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