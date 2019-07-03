ترامب يسمّي مرشّحين جديدين لعضوية مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي

سمّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرشّحَين جديدين لعضوية مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي، معلنا أنه يعتزم ترشيح كريستوفر والر الذي يعمل حالياً في فرع الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس بولاية ميزوري، وجودي شيلتون التي تعمل في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
وكان ترامب اضطر في أيار، على وقع انتقادات شديدة، إلى سحب مرشّحيه لهذين المنصبين الشاغرين وهما ستيفن مور، المعلّق الاقتصادي المحافظ ومستشار الحملة الانتخابية لترامب، وهيرمان كاين، المرشح السابق للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية والذي قوّضت ترشيحه اتّهامات بالتحرّش الجنسي.
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