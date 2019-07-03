مساعد رئيس وزراء ارمينيا : الاتفاقات الموقعة بين طهران ويريفان تصب في مصلحة البلدين

أكّد مساعد رئيس وزراء ​ارمينيا​ مهر غريغوريان أن "كافة الاتفاقات والانجازات التي توصل اليها الاجتماع السادس عشر للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين ​ايران​ وارمينيا، تخدم مصالح البلدين"؛ داعيًا الى "بذل الجهود من اجل تفعيل هذه الانجازات".

واعرب غريغوريان عن ترحيبه بـ"انضمام ايران الى عضوية اتحاد اوراسيا للتعاون"؛ معلنًا "تنفيذ هذا الأمر يسهم في تطوير التعاون التجاري بين الجمهورية الاسلامية وسائر اعضاء الاتحاد".

ونوّه غريغوريان الى أن "ارمينيا تعد البلد الوحيد من بين سائر اعضاء اتحاد اوراسيا، الذي تجمعه حدود برية مشتركة مع ايران؛ وبما يتيح له امكانية القيام بدور مؤثر في تعزيز العلاقات بين ​طهران​ واعضاء الاتحاد"..