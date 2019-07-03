البنتاغون: منزعجون من إجراء الصين تجارب صاروخية مؤخرا

أعربت ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" عن انزعاجها من إجراء ​الصين​ لتجارب صاروخية مؤخرا في ​بحر الصين الجنوبي​، مشيرة إلى أنها تتناقض مع تعهدات بكين بأنها لن تضفي الصبغة العسكرية على ذلك الممر المائي المتنازع على حقوقه بين عدة دول في المنطقة.

ويعتبر بحر الصين الجنوبي واحدا من عدد من بؤر التوتر في العلاقات بين ​الولايات المتحدة​ والصين إلى جانب ملفات أخرى من بينها الحرب التجارية بين البلدين و​العقوبات الأميركية​ على بكين و​تايوان​.

وكانت الصين والولايات المتحدة قد دأبتا على تبادل الانتقادات اللاذعة في الماضي حول ما تقول ​واشنطن​ بأنه إضفاء الصين الصبغة العسكرية على بحر الصين الجنوبي من خلال بناء منشآت عسكرية وجزر صناعية وشعب مرجانية صناعية فيه.