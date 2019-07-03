تعيين ديفيد ليبتون رئيسا مؤقتا لصندوق النقد الدولي

أعلن ​صندوق النقد الدولي​ تعيين ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام، فى منصب مدير عام الصندوق بالنيابة مكان ​كريستين لاغارد​. وأضاف "تم ترشيح السيدة كريستين لاغارد، لتولي منصب رئيس ​البنك المركزي​ الأوروبي".

وأضاف البيان: "نعرب عن قبولنا قرار السيدة لاغارد بالتنحي مؤقتا عن مسؤولياتها في الصندوق خلال فترة هذا الترشيح. ونحن على ثقة تامة في تولي السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام، منصب مدير عام الصندوق بالنيابة".

وتولى ديفيد ليبتون منصب النائب الأول لمدير عام الصندوق في الأول من أيلول 2011، وكان يعمل قبل ذلك مستشارا خاصا للمدير العام بدءاً من 26 تموز 2011.