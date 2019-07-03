سلطات فنزويلا سمحت بعودة السفير الألماني إلى كاراكاس

أعلن السلطات الفنزويلية "السماح بعودة السفير الألماني دانييل مارتن كرينر، الّذي سبق أن أعلنته "شخصًا غير مرغوب فيه".
ولفت وزير الخارجية خورخي أريزا، إلى أنّ "العلاقات بين بلاده وألمانيا دخلت مرحلة التطبيع".
وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أنّ "نائب وزير الخارجية الفنزويلية للشؤون الأوروبية إيفان جيل، ومديرة أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في الخارجية الأميركية ماريان شوجراف، عقدا لقاءً بالعاصمة الألمانية برلين"، موضحةً أنّ "اللقاء تناول عمليّة التطبيع بين البلدين".
وأوضحت أنّ "الحكومة الألمانية ستضع جدول أعمال من أجل إعادة سفيرها إلى فنزويلا مرّة أُخرى".
وفي 6 آذار الماضي، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو، السفير الألماني في كاراكاس "شخصًا غير مرغوب فيه"، بعد دعم برلين لزعيم المعارضة خوان غوايدو، الّذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا.
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