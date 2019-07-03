سحب كنسية المهد وطريق الحجاج من قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر

قرّرت لجنة التراث العالمي سحب كنسية المهد وطريق الحجاج في ​بيت لحم​ من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وقد بيّنت اللجنة أسباب اتخاذها لهذا القرار مثنية على جودة الأعمال التي أنجزت في ​كنيسة المهد​، ولا سيّما أعمال ترميم السقف وأبواب وواجهات الكنيسة الخارجية ولوحات الفسيفساء الجدارية فيها. وقد رحّبت بالتراجع عن مشروع إقامة نفق تحت ​ساحة المهد​، وكذلك باعتماد خطة إدارة لصون الموقع.

وكان الموقع قد أُدرج في قائمة التراث العالمي وكذلك في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في عام 2012، نظراً إلى تدهور حالة الكنيسة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر تهدف إلى اطلاع ​المجتمع الدولي​ على التهديدات المحدقة بالصّفات التي أدت إلى إدراج موقع ما في قائمة التراث العالمي ومنها مثلاً النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والانتشار العشوائي للمراكز الحضرية والسلب والنهب، وكذلك تشجيع اتخاذ الإجراءات التصحيحية.