نتانياهو: إيران تحاول ابتزاز العالم بخرقها الاتفاق النووي

لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، خلال حفل استقبال في ​القدس​ بمناسبة ​عيد الاستقلال​ الأميركي، الى أن "هذا الأسبوع ​إيران​ خرقت بشكل علني ​الاتفاق النووي​ عبر زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب المسموح به بموجب الاتفاق"، معتبرا أنّ "هذا النظام يأمل عن طريق خرق الاتفاق بأن يتمكّن من ابتزاز ​العالم​ لتقديم تنازلات وتخفيف الضغط الاقتصادي عليه".

ورأى أنه "يجب أن نفعل العكس تماماً. الآن هو الوقت لزيادة الضغوط. الآن هو الوقت للتشبّث بموقفنا"، مشددا على أنه "آن الأوان لأن تحذو القوى الاوروبية حذو ​الولايات المتحدة​ وتعيد فرض العقوبات على إيران، كما وعدت بذلك في ​مجلس الأمن الدولي​".