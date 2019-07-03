داخلية تونس: إرهابي مطلوب فجر نفسه إثر مطاردته في العاصمة

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق في حديث لوكالة "رويترز" "القضاء على الإرهابي أيمن السميري في "حي الانطلاقة" في العاصمة تونس"، مشيرا الى أن "القوى الامنية حاصرت السميري إثر عملية مطاردة وفتحت النار عليه".
وأوضحت الداخلية في بيان أنه "على إثر عملية مطاردة مطولة للعنصر الإرهابي الفار أيمن السميري، تمت محاصرته من قبل دوريات تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب في حي الانطلاقة في العاصمة، وأثناء إطلاق النار عليه عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف كان يرتديه ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية".
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