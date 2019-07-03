نواب البرلمان الاوروبي ينتخبون اليوم رئيسا جديدا لهم

يختار النواب الأوروبيون الذين انتخبوا في أيار الماضي، اليوم رئيسا جديدا لبرلمانهم غداة الاتفاق الذي أبرم بشأن توزيع المناصب العليا بين قادة الدول ال28 الأعضاء في ​الاتحاد الأوروبي​.

وسيصوت النواب الجدد الذين تولوا مهامهم أمس بعد جلسة افتتاح قصيرة في ​ستراسبورغ​، في اقتراع سري لانتخاب رئيس للبرلمان خلفا للإيطالي انطونيو تاجاني الذي ينتمي إلى مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي اليميني.

والمرشحون الأربعة هم الاشتراكي الديمقراطي الإيطالي ديفيد ساسولي النائب الأوروبي منذ عشر سنوات، والمدافعة عن ​البيئة​ الألمانية سكا كيلر، والاسبانية سيرا ريغو التي تنتمي إلى كتلة اليسار المتطرف والمحافظ التشيكي يان زاهراديل.

ورئاسة البرلمان التي حددت ولايتها بسنتين ونصف ​السنة​ من المناصب التي يجري التنافس عليها وتسعى الكتل السياسية الأوروبية الكبرى إلى تقاسمها، وإن كان أقل أهمية في نظرها من رئيس ​المفوضية الأوروبية​.