4 نقاط مهمة فى تقرير "إعلام النواب" عن زيارة المواقع الأثرية بالفيوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، 4 نقاط مهمة، حل الزيارة الميدانية للجنة لبعض المواقع الأثرية فى الفيوم، والذى سيُرسل إلى الأمانة العامة للبرلمان والحكومة، وفقا لتأكيدات النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة.ويستعرضها ”الخليج 365” الـ4 نقاط على النحو التالى :
1. أهمية وضع الفيوم على الخريطة السياحية لما لها من أهمية خاصة.
2. تطوير منطقة اللاهون ومتحف كوم أوشيم وعدد من المساجد الأخرى.
3. حل مشكلات الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية المختلفة فى الفيوم.
4.التركيز فى عمليات النظافة والحفاظ على الآثار بتدخل من وزارة السياحة.
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