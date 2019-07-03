بومبيو: نواصل "الدعم القوي" لزعيم المعارضة الفنزويلي للإطاحة بـ "مادورو"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمواصلة تقديم "الدعم القوي" لزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو الذي يستعد لتنظيم مسيرة جديدة بهدف الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكي اليوم الأربعاء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس قوله إن بومبيو عبر عن "دعم الولايات المتحدة الثابت لجوايدو والجمعية الوطنية (البرلمان) والشعب الفنزويلي في سعيهم لاستعادة الحرية والازدهار" في بلادهم.

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وتستأنف حكومة الرئيس الفنزويلي وفريق زعيم المعارضة (جوايدو) المفاوضات في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وكانت الحكومة النرويجية، قد حثت الطرفين على الاجتماع بأوسلو في مايو الماضي، لكنهما لم يتوصلا لأي اتفاق لحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي أجبرت أكثر من 4 ملايين فنزويلي على مغادرة بلادهم.

يذكر أن زعيم المعارضة خوان جوايدو، أعلن نفسه، في يناير الماضي، رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا واعترفت به بعض الدول في مقدمتها الولايات المتحدة، لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما أكدت روسيا والصين ودول أخرى عدة عدم اعترافها به ودعمها لمادورو باعتباره الرئيس المنتخب الشرعي الوحيد لفنزويلا.