محاكمة رئيس نادي الصيد السابق بتهمة التزوير.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تنظر الدائرة 17 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبداللاه، والمنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، محاكمة رئيس نادي الصيد السابق (مخلى سبيله) لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية؛ لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي. تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبدالناصر أبو الوفا وإيهاب محمد ومحمد مصطفى، وسكرتارية صلاح مصطفى. وكشفت تحقيقات النيابة، أن رئيس نادي الصيد السابق "ع. ا" قام بتزوير نتيجة إحدى الجمعيات العمومية بنادي الصيد وقت توليه منصب رئاسة النادي. وأضافت التحقيقات أن المتهم تعمد إتلاف مستندات تخص الجمعية العمومية عمدًا لتزوير النتيجة.

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