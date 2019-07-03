"عايدة" تطلب الخلع: "جوزي حياته هزار ومزعلش على أمي وهي في المستشفى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "عايدة" ربة منزل، بدعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، للمطالبة بخلعه لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها "جوزي حياته كلها هزار وضحك ولامبالاة، ومبعرفش اتكلم معه وناخد قرار".

تروي الزوجة تفاصيل زواجها قائلة: "تزوجت منذ 3 سنوات من صاحب كافيه وسيبر، ورزقنا الله بطفل عمره سنتان، وطول حياتنا وزوجي دائم الضحك والهزار حتى بأصعب الأوقات، لكني صبرت على تصرفاته وعدم اكتراثه بأهمية الأمور، حفاظًا على منزلنا".

أضافت مُقيمة الدعوى: "حياتنا الزوجية في البداية كانت سعيدة، حتى اكتملت سعادتنا بقدوم طفلنا الأول، وسرعان ما انقلب الحال عقب تعرض والدتي لحادث شديد، وحينها علمت بأن زوجي مريض نفسيًا، ولم يشعر بالحزن على والدتي ولم يحاول أن يتظاهر بذلك".

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تواصل: "تحدثت مع زوجي كي يغير طباعه وعدم الذهاب معي لزيارة والدتي، لكنه رفض وتحدث معي بطريقة جعلتني أشعر بالحزن، حتى فوجئت بطريقة حديثة التهكمية مع شقيقتي وزوجها بالمستشفى، وحينها تصرفت بطريقة غير لائقة معه وقمت بطرده".

تشكو عايدة: "بعد أيام قليلة اعتذر زوجي عما ارتكبه، ومع تدهور حالة والدتي الصحية ودخولها غرفة العناية المركزة، وقف زوجي بجانبنا ودفع مبلغًا ماليًا للمستشفى من تكلفة العلاج، وعقب خروج والدتي من العناية سمعت زوجي وهو يضحك بصوت عال مع إحدى الممرضات بدون مراعاة للحالة النفسية السيئة لأفراد الأسرة".

تواصل "عايدة": طالبت زوجي بترك الصفات التي تجعله يظهر وكأنه مريض نفسي أمام الجميع، لكنه لم يقتنع بحديثي وظل كما هو، وبعد الاطمئنان على والدتي تحدثت مع والدي عن طباع زوجي وبالفعل تحدث معه لكنه لم يتغير ولم يتغير، وحينما طلبت منه الطلاق رفض الفكرة نهائيًا".

تختتم: لم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى خلع ضده، وحملت رقم 98 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.