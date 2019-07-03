اليوم.. البحوث الفلكية تستطلع هلال ذي القعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزوفيزيقية، إن المعهد يستطلع هلال ذي القعدة للعام الحالي 1440، اليوم الأربعاء، من خلال إرسال لجان للمحافظات، لافتًا إلى أنه من المقرر حلول أول أيام الشهر فلكيًا غدًا الخميس الموافق الـ 4 من يوليو.

وأوضح لمصراوي، أنه من المتوقع بدء شهر ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس المُقبل.

وأضاف غريب أن يوم عرفة يوافق الـ10 من أغسطس، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 11 أغسطس الذي يليه.​