حرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وحسب بيان، الهيئة، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 37
شبين الكوم 25 36
طنطا 25 35
دمنهور 24 33
الإسكندرية 23 32
بلطيم 24 32
مطروح 24 30
السلوم 24 31
سيوة 25 40
بورسعيد 25 31
دمياط 24 30
الزقازيق 25 36
الاسماعيلية 24 36
السويس 25 36
العريش 23 32
رفح 22 32
رأس سدر 25 38
نخل 19 35
نويبع 29 37
طابا 26 35
كاترين 17 31
الطور 26 42
شرم الشيخ 29 40
الغردقة 29 38
مرسى علم 28 36
الفيوم 25 37
بني سويف 25 37
المنيا 25 38
أسيوط 26 41
سوهاج 27 41
قنا 27 41
الأقصر 28 41
أسوان 30 41
أبوسمبل 31 42
الوادى الجديد 28 41
شلاتين 27 38
ابو رماد 28 37
حلايب 29 36
رأس حدربة 29 34
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