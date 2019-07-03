حدث ليلًا| تفاصيل زيادة المعاشات سنويًّا وريهام سعيد تتحدث عن الألم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي، والدولي.

كشف محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، تفاصيل زيادة المعاشات سنويًّا في القانون الجديد، وعلى الصعيد الدولي اتخذت الحكومة التونسية خطوات لمعاقبة مروجي شائعات موت الرئيس التونسي باجي قائد السبسي.

"موحدة".. التعليم توضح سبب عقد امتحانات الدور الثاني لأولى ثانوي ورقيًا

قال وزير التربية والتعليم، إن الأيام الماضية شهدت تساؤلات كثيرة بشأن عقد امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي ورقيا وليس إلكترونيا، نافيا أن يكون السبب مشكلات إلكترونية.

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"بطولة".. تصريحات جديدة لريهام سعيد عن المرض والألم والأطفال- فيديو

قالت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا"، إنها لا زالت تعاني الألم منذ دخولها المستشفي من أسبوعين، معربة عن اندهاشها من قدرة الأطفال على تحمل المرض.

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رئيس "التأمين الاجتماعي" يكشف تفاصيل زيادة المعاشات سنويًّا في القانون الجديد

قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، إن أصحاب الأعمال غير مخاطبين إلا بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط؛ حيث إن التأمين الصحي غير مخاطبين به، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجاري المنتظر خروجه قريبًا سيستفيد خلاله جميع الفئات بكل المزايا التأمينية؛ ومنها تأمين المرض.

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سفير مصر بواشنطن: تمويل البنية الأساسية بأفريقيا له الأولوية على أجندة الرئيس السيسي

أكد السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن أن التحدي الأكبر الذي يواجه طموحات تنمية البنية الأساسية في أفريقيا يتمثل في توفير التمويل اللازم لها، موضحاً أن هذا الموضوع يحظى بأولوية خاصة على أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

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محافظ بني سويف: نسعى لإنشاء أكبر مشروع للصوب الزراعية

قال المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، إن المحافظة ستشهد إقامة أكبر مشروع في مجال الزراعات المحمية (الصوبات الزراعية) على مساحة 51 ألف فدان، لاسيما بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إمكانية تنفيذه.

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"من 3500 إلى 60 جنيهًا".. تفاصيل ولادة أول طفلة بمنظومة التأمين الصحي الجديد

قال السادات إبراهيم، والد الطفلة "جومانة"، أول مولودة في نظام التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، إن شقيقات جومانة ولدوا من قبل في مستشفيات خاصة، وتكلفت العملية الواحدة من 2000 إلى 3500 جنيه، بعكس ما حدث في التأمين الصحي.

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"مستثمري الغاز الطبيعي" تكشف تكلفة تحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز الطبيعي، إن تحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز يسهم في تقليل تكلفة الوقود لهذه السيارات بنسبة تتجاوز الـ50%.

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تونس: النيابة العامة تبدأ تحقيقًا يستهدف ناشري شائعة وفاة الرئيس

قالت المتحدثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية،سعيدة قراش،إن النيابة العامة فتحت تحقيقا ضد كل من نشر شائعة ، وفاة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي ، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون .

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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 9 فلسطينيين من القدس والخليل بالضفة الغربية، فيما منعت عمال لجنة إعمار الخليل من إعادة إعمار منزل في شارع الشهداء وسط المدينة، كما أخطرت بهدم منزل ومتنزه قيد الإنشاء شمالي نابلس.

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"البنتاجون" تعرب عن انزعاجها من تجارب بكين الصاروخية في بحر الصين الجنوبي

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن انزعاجها من إجراء الصين لتجارب صاروخية مؤخرا في بحر الصين الجنوبي .. مشيرة إلى أنها تتناقض مع تعهدات بكين بأنها لن تضفي الصبغة العسكرية على ذلك الممر المائي المتنازع على حقوقه بين عدة دول في المنطقة.

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أول صورة للانتحاري المسئول عن انفجارات تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القضاء على الإرهابي أيمن السميري في العاصمة التونسية تونس.

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سلاح الجو الليبي يستهدف مرتزقة تشادية في الجوب

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن الطيران الحربي نفذ عدة غارات جوية في صحراء الجنوب بالقرب من الحقول النفطية.

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حرب شوارع في دولة الاحتلال بعد قتل شرطي لشاب إثيوبي"بدم بارد" (صور وفيديوهات)

شهدت عدة مدن في دولة الاحتلال الإسرائيلي، حرب شوارع بين محتجين غاضبين عقب مقتل الشاب الإثيوبي سلومون تاقية، وشرطة الاحتلال التي استخدمت الهراوات وقنابل الغاز والرصاص لتفريق المتظاهرين، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست".

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