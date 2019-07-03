السفارة السعودية في تركيا تحذر رعاياها من "النشل"

حذرت السفارة السعودية في تركيا، المواطنين السعوديين من سرقة جوازات السفر أو المقتنيات الخاصة بهم من أشخاص "مجهولين".

ونقلت صفحة وزارة الخارجية السعودية على تويتر بيان من السفارة، جاء فيه: "نظرا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل

وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قبل أشخاص مجهولين، تود السفارة التأكيد على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر خصوصافي الأماكن المزدحمة، وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ".

وفي مايو الماضي، أشارت السفارة السعودية في تركيا إلى مشاكل عديدة تواجه المواطنين السعوديين الذين يستثمرون في العقارات حيث ينتهي المطاف بالبعض إلى عدم الحصول على سند ملكية أو التعرض للاحتيال.