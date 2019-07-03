ماكرون يرحب بتسمية وزيرة الدفاع الألمانية لرئاسة المفوضية الأوروبية

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتسمية وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية.

وفي أعقاب القمة الأوروبية الطارئة، قال ماكرون في بروكسل يوم الثلاثاء: "هذا يمثل بالنسبة لي ترشيحاً جيداً جداً"، مشيراً إلى أنه بذل جهداً كبيراً من أجل هذا الترشيح.

وقال ماكرون إن فون دير لاين لديها سنوات عديدة كوزيرة ولديها الكفاءة لخلافة جون كلود يونكر في منصب رئاسة المفوضية، منوها إلى أن فون دير لاين تتسم أيضاً بالطابع الأوروبي، فهي قد ولدت في بروكسل وتتحدث الفرنسية "وهذا مهم بالنسبة لقيادة الاتحاد الأوروبي".

كان ماكرون اتفق مع زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين في وقت سابق من اليوم على تسمية فون دير لاين لمنصب رئيس المفوضية بالإضافة إلى تسميات أخرى، وقد سبق هذا الاتفاق قمة طارئة استمرت ثلاثة أيام.

وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قد امتنعت عن التصويت بسبب الاختلاف داخل الائتلاف الحاكم على ترشيح فون دير لاين، وعلى الرغم من ذلك فقد اعتبر ماكرون أن الاتفاق على تسمية فون دير لاين هو نتاج للتعاون الألماني الفرنسي.