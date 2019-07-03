عشرات القتلى والجرحى في قصف جوي على إدلب

سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف طائرات حربية روسية على بلدة في ريف إدلب، الثلاثاء.

وقال مصدر في الدفاع المدني للوكالة "سقط 15 قتيلاً وعشرات الجرحى وحدث دمار كبير في قصف جوي على بلدة مدايا بريف إدلب الجنوبي".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، أن القصف استهدف مقراً عسكرياً تابعاً للجيش السوري الحر في قرية مدايا بريف إدلب الجنوبي ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 15 عنصراً، وجرح 10 آخرين بعضهم بحالات حرجة مما يرجح ارتفاع الحصيلة.

وكشف المرصد أن عدد الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات النظام الحربية منذ صباح اليوم، ارتفع إلى 75 مستهدفاً عدة مناطق ضمن القطاع الجنوبي من إدلب، وشمال حماة، بالإضافة إلى قصف بصواريخ محملة بقنابل عنقودية استهدف طريق المسطومة أريحا جنوب مدينة إدلب.



كما رصد المرصد السوري 5 طائرات مروحية تتناوب على إلقاء البراميل المتفجرة على مدينة خان شيخون جنوب إدلب ليرتفع إلى 18 على الأقل عدد البراميل المتفجرة التي استهدفت محور كبانة بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وخان شيخون بريف إدلب الجنوبي خلال اليوم.

كما نفذت الطائرات الروسية 15 غارة جوية منذ صباح أمس، على ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، في حين قصفت قوات النظام البرية مناطق في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ومحاور القتال بريف حماة الشمالي والشمالي الغربي.