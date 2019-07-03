ليبرمان: يستحيل فصل الدين عن الدولة في إسرائيل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان إنه يستحيل فصل الدين عن الدولة في إسرائيل.

وأضاف ليبرمان، في كلمة خلال مؤتمر هرتسليا قرب تل أبيب، أمس الثلاثاء: “عندما نتحدث عن العلاقات بين الدين والدولة أقول إنه يجب فصل الدين عن السياسة في دولة إسرائيل، من المستحيل فصل الدين عن الدولة، لكن يجب علينا فصل الدين عن السياسة”.

ليبرمان كان قد عارض الانضمام إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو إذا لم تعتمد -هذه الحكومة- قانون التجنيد، الذي يلزم المتدينين اليهود بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي.

ويرفض حزب “يهودوت هتوراه” اليميني الديني إلزام المتدينين بالخدمة العسكرية، معتبرا أن من واجب المتدينين التفرغ لدراسة التوراة.

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وهاجم ليبرمان الكليات الدينية الإسرائيلية ما قبل الخدمة العسكرية. وقال: “أعدت الأكاديميات الدينية شبه العسكرية سلسلة من أفضل المقاتلين وآمل أن يستمروا في العمل. لكن اليوم، فإن قصة الأكاديميات الدينية هي أنها تتطور في اتجاه الميليشيات الدينية الخاصة كنوع من الكتائب”، في إشارة إلى الميليشيات اللبنانية المسيحية التي تحالفت مع إسرائيل في الثمانينات.

ودعا ليبرمان إلى حكومة تستبعد الأحزاب الدينية واليمينية الدينية المتطرفة.

ويرأس نتنياهو حزب “الليكود” فيما يرأس الرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس حزب “أزرق أبيض”، أما الأحزاب الدينية فهي أساسا “يهودوت هتوراه” و”شاس” في حين أن الاتحاد الوطني هو” تحالف أحزاب اليمين”.