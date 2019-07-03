دراسة: الصراصير تشهد تطورا يمنع القضاء عليها بسهولة

كشفت دراسة جديدة، نشرت نتائجها في مجلات التقارير العلمية،أن الصراصير تتطور بسرعة كبيرة لتكون مقاومة للمبيدات الحشرية، إذ قد يصبح القضاء عليها باستخدام المواد الكيميائية فقط مستحيلا.

ووجد باحثو جامعة “بوردو” في الولايات المتحدة أن بعض أنواع الصراصير الألمانية، يمكن أن تنقل جيناتها المقاومة للمبيدات إلى ذريتها.

وقال المعد المشارك في الدراسة “مايكل شارف”: “ليس لدينا أدنى فكرة أن أمرا كهذا قد يحدث بهذه السرعة، فقد طورت الصراصير مقاومة حقيقية لأنواع متعددة من المبيدات الحشرية، ما يجعل السيطرة عليها أمرا مستحيلا باستخدام المواد الكيميائية لوحدها”.

والصراصير المقاومة للمبيدات الحشرية خطيرة للغاية، لأنها تنقل عشرات “البكتيريا”، بما في ذلك E. coli، والسالمونيلا، التي يمكن أن تصيب الناس بالأمراض.

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وفي الدراسة ذاتها، قام الباحثون باختبار 3 أنواع مختلفة من المبيدات الحشرية على مجموعات الصراصير في المباني السكنية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وخلال 6 أشهر، وجدوا أن عدد منها إما ظل ثابتا، أو زاد فعليا، كما تبين أن نسل الصراصير كان مقاوما للمبيدات الحشرية، وأظهر علامات على مقاومته مواد كيميائية أخرى.

ووجد الباحثون أن استخدام نوع واحد من المبيدات للقضاء على الصراصير، هو الطريقة الأكثر فعالية، ولكنه لم يكن فعالا بنسبة 100 في المائة.

ويعتقد الباحثون أن الأساليب المستقبلية للسيطرة على الآفات، يجب أن تتضمن زيادة في النظافة العامة.

ويمكن العثور على الصراصير الألمانية في جميع أنحاء العالم أينما يعيش البشر، حيث تنتج أنثى الصرصور العشرات من الصراصير كل بضعة أشهر.