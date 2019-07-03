حالة الطقس: جو حار ودرجات الحرارة ضمن معدلاتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يفيد الراصد الجوي أنه لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، مع بقاء الجو صيفيا اعتياديا خاصة في المناطق الجبلية وتبقى الأجواء معتدلة بشكل عام ليلا ومنعشة في القمم الجبلية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

أما يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية بالكاد سيصل إلى درجة مئوية واحدة فقط عن يوم الأربعاء. وتبقى الأجواء الصيفية العادية عموما هي المسيطرة في كافة المناطق. ويسود جو حار في المناطق السهلية وحرارة شديدة في الأغوار وأريحا والبحر الميت. الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

تبقى الأجواء صيفية عادية، يوم الجمعة، والحرارة تراوح مكانها حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام مع بقاء الجو لطيفا مساءا وليلا. ويسود جو شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا، بينما تتجه الأجواء إلى الاعتدال ليلا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الأحد، ليصبح الجو حارا في مختلف المناطق في ساعات الظهيرة ويسود جو شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت. مع ساعات المساء يعتدل الجو من جديد ويصبح الجو لطيفا ومنعشا. الرياح تكون جنوبية غربية لتصبح غريبة في ساعات المساء والليل.