الان تتابع هل الأتراك المفرج عنهم في ليبيا قادة كبار في الجيش التركي؟ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:
زعم العقيد البحري المفصول من القوات المسلحة التركية والدبلوماسي السابق خالص تونتش أن المواطنين الأتراك الستة المعتقلين من قبل قوات الجيش الوطني الليبي هم ضباط رفيعو المستوى في القوات المسلحة التركية.
وبحسب التغريدات التي نشرها على حسابه على تويتر، فإن المواطنين الستة المفرج عنهم في ليبيا بعد تصاعد حدة التهديدات بين الطرفين، هم: رئيس استخبارات رئاسة أركان الجيش أ. أوزسيرت، ورئيس عمليات رئاسة أركان الجيش ل. أرجول، ومستشار وزارة الدفاع جوكسال كاهيا، والعميد أ. ألتنباغ، والعقداء س. كوتسال، وج. سابيتاي، وس. يافوز، وج. تشاي بنار.
بالرغم من أن بيانات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع التركية تتحدث عن أن المختطفين 6 أشخاص فقط، إلا أن تونتش نشر أسماء 8 أشخاص، الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات حول عدد الأتراك المحتجزين في ليبيا.
وأكد تونتش أن تدخل وزارة الدفاع التركية، ونشرها بيانا شديد اللهجة لأول مرة بهذا الشكل، إلى جانب وزارة الخارجية، يؤكد أن هؤلاء الأشخاص تابعون للقوات المسلحة التركية، ويشغلون مناصب كبيرة، بحسب ادعائه.
كانت هذه تفاصيل خبر هل الأتراك المفرج عنهم في ليبيا قادة كبار في الجيش التركي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.