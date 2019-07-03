هل الأتراك المفرج عنهم في ليبيا قادة كبار في الجيش التركي؟

جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:

زعم العقيد البحري المفصول من القوات المسلحة التركية والدبلوماسي السابق خالص تونتش أن المواطنين الأتراك الستة المعتقلين من قبل قوات الجيش الوطني الليبي هم ضباط رفيعو المستوى في القوات المسلحة التركية.

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وبحسب التغريدات التي نشرها على حسابه على تويتر، فإن المواطنين الستة المفرج عنهم في ليبيا بعد تصاعد حدة التهديدات بين الطرفين، هم: رئيس استخبارات رئاسة أركان الجيش أ. أوزسيرت، ورئيس عمليات رئاسة أركان الجيش ل. أرجول، ومستشار وزارة الدفاع جوكسال كاهيا، والعميد أ. ألتنباغ، والعقداء س. كوتسال، وج. سابيتاي، وس. يافوز، وج. تشاي بنار.

بالرغم من أن بيانات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع التركية تتحدث عن أن المختطفين 6 أشخاص فقط، إلا أن تونتش نشر أسماء 8 أشخاص، الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات حول عدد الأتراك المحتجزين في ليبيا.

وأكد تونتش أن تدخل وزارة الدفاع التركية، ونشرها بيانا شديد اللهجة لأول مرة بهذا الشكل، إلى جانب وزارة الخارجية، يؤكد أن هؤلاء الأشخاص تابعون للقوات المسلحة التركية، ويشغلون مناصب كبيرة، بحسب ادعائه.