شكرا لقرائتكم خبر عن موقفنا ثابت تجاه حل الأزمة السورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جنيف)

رحب وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف برئيس اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا باولو بينهيرو وفريقه، موجهاً لهم الشكر على المعلومات التي قدموها أمس (الثلاثاء) خلال مجلس حقوق الإنسان والمتعلق بآخر تطورات الأوضاع في سوريا.

وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة له خلال المجلس إن القصف والهجمات العشوائية التي لم تراعِ المدنيين الأبرياء وتسببت في تشريد جماعي لأكثر من مليون مواطن سوري من الرجال والنساء والأطفال يعد كارثة إنسانية وانتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، مشدداً على أهمية عودة اللاجئين إلى بلادهم في ظروف آمنة وكريمة.

وجدد السفير الواصل موقف المملكة الثابت تجاه حل الأزمة السورية والمتوافق مع جهود المجتمع الدولي المطالب بحل الأزمة سياسياً وفق قرار مجلس الأمن الدولي (2254).