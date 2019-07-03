مقتل 40 وإصابة 80 في ضربة جوية على مركز احتجاز للمهاجرين في ليبيا

أعلن مسؤول طبي ليبي أن قصفاً أصاب مركز احتجاز لمهاجرين غير شرعيين، معظمهم أفارقة، في ضاحية تاجوراء، التي تبعد 11 كلم عن العاصمة الليبية ​طرابلس​، فأسفرتعن سقوط 40 قتيلا و80 مصابا.

وتضاربت الأنباء حول مصدر القصف، ففي حين اتهمت كتائب الوفاق ​الجيش الليبي​ باستهداف ​المهاجرين​، ذكر مصدر عسكري للعربية، أن القذائف سقطت على المركز من ​الكتائب​ المتمركزة بالمنطقة، بغية تضليل الرأي العام إثر خسارتها في معارك الثلاثاء.