تعطل شاحنة قبل جسر الصولدين- جونيه المسلك الغربي وحركة المروري كثيفة

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن تعطل شاحنة قبل جسر الصولدين ​جونيه​ - المسلك الغربي، مشيرة الى أن حركة المرور كثيفة، و تتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونيه.

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