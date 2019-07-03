فريلاند:منع حاملي جوزات سفر روسية من سكان لوهانسك ودونيتسك من دخول كندا

أعلنت وزيرة خارجية كندا، ​كريستيا فريلاند​، أن كندا ستحظر على سكان جمهوريتي لوهانسك و​دونيتسك​ الشعبيتان المعلنتان من طرف واحد الذين يحملون جوازات سفر روسية من دخول بلادها، حسبما ذكرت شبكة ​سبوتنيك​ الروسية.

ولفتت فريلاند فى ​مؤتمر​ صحفى إلى ان "كندا ستتخذ كافة الإجراءات حتى لا تستخدم هذه الجوازات للسفر إلى كندا"، وأضافت: "نحث شركاؤنا على اتباع هذا المثال".

وكان الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ قد وقع مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك بمنطقة دونباس شرقي ​أوكرانيا​، مؤكدا أن ​موسكو​ لا تسعى لخلق أي مشاكل لأوكرانيا.