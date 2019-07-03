أعلنت وزيرة خارجية كندا، كريستيا فريلاند، أن كندا ستحظر على سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتان المعلنتان من طرف واحد الذين يحملون جوازات سفر روسية من دخول بلادها، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.
ولفتت فريلاند فى مؤتمر صحفى إلى ان "كندا ستتخذ كافة الإجراءات حتى لا تستخدم هذه الجوازات للسفر إلى كندا"، وأضافت: "نحث شركاؤنا على اتباع هذا المثال".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو لا تسعى لخلق أي مشاكل لأوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر فريلاند:منع حاملي جوزات سفر روسية من سكان لوهانسك ودونيتسك من دخول كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.