الجمهورية: بارلي عرضت على الحكومة فتح خط ائتمان لتزويد الجيش بمعدات

علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورانس بارلي​، حملت عرضاً للحكومة اللبنانية بفتح خط ائتمان جديد للبنان من أجل تزويد ​الجيش اللبناني​ معدات فرنسية حديثة. وسيتوجّه وفد عسكري من الجيش اللبناني في وقت لاحق إلى ​باريس​ لمتابعة الموضوع، خصوصًا أنّ ​الدولة​ الفرنسية سبق لها أن فتحت في التسعينات مثل هذه الخطوط الائتمانية، قبل أن تبادر ​الولايات المتحدة​ إلى تقديم معدات مجاناً إلى الجيش.

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