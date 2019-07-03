بري لساترفيلد: أنا لا أثق بأي أمر مكتوب مع اسرائيل فكيف ان لم يكن مكتوبا

علمت صحيفة "الجمهورية"، أن "اللقاء بين رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ومساعد وزير الخارجية الأميركي ​ديفيد ساترفيلد​ لم يكن هذه المرة ايجابياً، حيث لم يتمّ الاتفاق بينهما على النقاط الجوهرية في ملف الحدود بين ​لبنان​ و​اسرائيل​، لا بل انّ ساترفيلد جاء بمواقف ومقترحات تنسف بعض ما كان متفقاً عليه سابقاً"، كاشفة أن "ساترفيلد تراجع عن فكرة رئاسة ​الامم المتحدة​ ورعايتها المفاوضات بشخص منسقها الخاص في لبنان إيان كوبيش، حيث اقترح ان تجري هذه المفاوضات بضيافة الامم المتحدة ولكن من دون رعايتها، ما يعني تلقائياً انّ الوسيط الاميركي هو من يترأس هذه المفاوضات، ما يبدو انها مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل".

وأوضحت مصادر لصحيفة "الجمهورية" أن ساترفيلد طرح ان يصار الى توافق لفظي على بعض آليات المفاوضات، إلاّ انّ بري رفض ذلك وقال له: "أنا لا أثق أصلاً بأي أمر مكتوب مع اسرائيل، فكيف ان لم يكن هناك شيء مكتوب". وشدّد بري على أن "الامم المتحدة هي التي تستضيف المفاوضات وترعاها وتترأسها، ولا نقبل بغير ذلك على الاطلاق".

وقال بري حول ما طرحه ساترفيلد في هذا المجال: "هيدا مش وارد عنّا ابداً". واشارت المصادر الى أنّ "الاميركيين في هذه الجولة يعكسون في وضوح انّ هناك محاولة اقتناص للنيل من الموقف اللبناني، ما يعني ان نية الاميركي ليست طيبة".

واكّد الجانب اللبناني، ان تنفيذ اي توافقات تحصل حول موضوع ​ترسيم الحدود​ البحرية والبرية ينبغي ان يتم في وقت واحد براً وبحراً، واكّد لبنان أن "الاسرائيلي موجود في البر ويماطل بنا على البحر بشروطه".

وعمّا اذا كان ساترفيلد سيذهب الى اسرائيل ثم يعود الى لبنان، قالت المصادر انّ ساترفيلد اعلن انه سيُبلِغ اسرائيل، مشيراًَ امام بري الى انه بناء على الموقف اللبناني الذي سمعه سيعلن "أننا بذلنا جهداً كبيراً ولكن لبنان لم يستجب"، عندها قال له بري: "وانا من جهتي إن بادرت الى هذا الأمر سأُصدر بياناً واضحاً أُعلن فيه أنكم ماطلتم وتماطلون".