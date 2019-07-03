عيتاني:حريصون على أن يدخل الناس الى المسبح الرملة البيضا بشكل مجاني

أوضح رئيس ​بلدية بيروت​ ​جمال عيتاني​ في حديث مع "​الأخبار​" أنّ ​محافظ​ المدينة ​القاضي زياد شبيب​ مخوّل الردّ على الشق القانوني المتعلّق بمدى قانونية عمل جمعية "حملة الازرق الكبير" على شاطئ ​الرملة البيضا​، لافتا إلى أن "هدفنا كان تنظيف بعض المخلفّات الناجمة عن إدارة المسبح"، ومُشيراً الى أن الجمعية "تتقاضى بدلات من رواد المسبح، وهو أمر يتنافى ومفهوم المجانية".

وأضاف في هذا الصدد "نحن حريصون على أن يدخل الناس الى المسبح بشكل مجاني بالكامل، وسنقوم بإضافة بعض التجهيزات لإرسائه مسبحاً مجانياً مفتوحاً. هذا الامر قد يؤثر على الجمعية التي تستفيد من الوضع القائم".

وعن نية ​البلدية​ القيام بمشروع جديد يقضي على المسبح، قال: "هذه أصلاً عقارات خاصة وقد تم وضع اليد عليها من قبل البلدية وممنوع ضرب مسمار فيها"، مكرّراً أن هدف البلدية كان "تحسين مستوى المسبح الشعبي".