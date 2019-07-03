شكرا لقرائتكم خبر عن الدور المشبوه للقوات التركية فى الدوحة.. لماذا تتجسس أنقرة على قطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن تجسس القوات التركية فى الدوحة على مسؤولى قطر تعد هذه الضريبة التى تدفعها الدوحة إحباريا فى مقابل تسليم أراضيها للقوات التركية، فهى بذلك تجعل أراضيها مستباحة وأمنها القومى فى خدمة الأتراك.

وأضاف الباحث الحقوقى، أن الخطر فى قطر يكمن فى أن تركيا يمكنها بذلك التجسس على كل تفاصيل الهيئات والأجهزة القطرية، لأنها تريد معرفة مدى تعبية قطر لها وضمان عدم التنصل من هذا الدعم القطرى للدوحة، بما يؤكد تبعية قطر للأتراك فى مقابل الحماية، حيث تمثل قطر نقطة ارتكاز هامة الأتراك فى الخليج العربى مما يتسبب فى أضرار وتهديد للدول الخليجية.

كان موقع "قطريليكس" التابع للمعارضة القطرية، كشف الدور الذى تقوم به القوات التركية داخل الأراضى القطرية، موضحة أن القوات التركية المنتشرة فى الدوحة، بالتجسس على تميم بن حمد أمير قطر وحكومته، ومراقبة التطورات الدبلوماسية والسياسية فى قطر بشكل يومى، وإبلاغ تفاصيلها فى تقارير يومية تصل لمقر القيادة العسكرية التركية من خلال قناة اتصال آمنة.

