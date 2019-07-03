15 ملفا عن ذوى الإعاقة على مائدة اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان "غدا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى اجتماع موسع غدا الخميس يوجد 15 ملفا على مائدة اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان بشأن ذوى الإعاقة، فى ضوء عدد من طلبات الإحاطة التى قدمها النواب. ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى : ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى : 1. حقيقة ما تقدم به أحد أبناء الشرقية من ذوى الاحتياجات الخاصة لدعمهم بسبب زيادة الرسوم على سيارات الإعاقة التى يستخدمها من هم لا يستحق مميزات هذا الاستثناء. 2. عدم إعلان أى مسابقة من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لذوى الاحتياجات الخاصة. 3. عدم تهيئة الشوارع والأرصفة ووسائل النقل لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة. 4. عدم التزام الحكومة بتوفير كراسى كهربائية لذوى الاحتياجات الخاصة. 5. تأخر الدراسة المالية والفنية للتوقيع على معاهدة مراكش لتيسير نفاذ الأشخاص ذوى الإعاقة للمطبوعات. 6. إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. 7. المشاكل التى يعاني منها المركز النموذجى للمكفوفين. Advertisements 8. عدم صدور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة حتى الآن بناء على نص اللائحة التنفيذية للقانون. 9. عدم تفعيل وتطبيق أحكام قانون تنظيم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. 10. سوء حالة ومعاملة الفتيات ذوى الاحتياجات الخاصة بمؤسسة الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة. 11. عدم تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الاحتياجات الخاصة. 12. إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. 13. عدم تفعيل وتطبيق أحكام قانون تنظيم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. 14. فشل الحكومة في اتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة لبدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. 15. عدم تفعيل نصوص مواد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

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