أمريكا تدين هجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها السعودي

أدانت الولايات المتحدة الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية، الثلاثاء، واستهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابة 9 مدنيين بجروح، مؤكدة أنه تم "بأسلحة وتكنولوجيا إيرانية الصنع".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتيجاس في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون على مطار أبها في المملكة العربية السعودية، وهو الهجوم الثالث من نوعه في أقل من ثلاثة أسابيع".

وأضاف البيان أن "هذه الهجمات تهدد أرواح العديد من الناس وتصيب بجروح مدنيين أبرياء"، ودعت إلى "وضع حد فوري لهذه الأعمال العنيفة التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الصراع في اليمن وتعميق انعدام الثقة".

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وشددت الولايات المتحدة في البيان على أن واشنطن تقف "بحزم مع شركائها السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات المستمرة من قبل الحوثيين الذين يعتمدون على الأسلحة والتكنولوجيا الإيرانية لتنفيذ مثل هذه الهجمات".

وهذا هو ثالث هجوم إرهابي تشنه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مطار أبها الإقليمي، جنوبي السعودية، في أقل من شهر.

وأسفرت الهجمات الثلاث التي قوبلت بتنديد إقليمي ودولي واسع عن مقتل شخص سوري الجنسية وإصابة أكثر من 50 بينهم نساء وأطفال.