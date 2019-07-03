“غريفيث” يعتمد على دعم روسيا لإحلال السلام في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – موسكو

صرح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بأنه يتوقع أن تواصل روسيا مشاركتها البناءة في الجهود المبذولة لتسوية ما سماه “الصراع” في اليمن، في اشارة الى تجاهلة المتعمد للعدوان الذي تقوده كلا من السعودية والامارات بدعم من الدول العظمي.

وأشار غريفيث في تصريح لوكالة الأنباء الروسية “تاس” يوم الثلاثاء، إلى أن دعم روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن ومشاركتها في اليمن “أمر مهم لمساعدتنا في التوصل إلى اتفاق سياسي شامل وشامل ومستدام في اليمن”.

وكان غريفيث التقى امس الاول مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الروسية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة في مقابلة مع تاس بعد “لقد عقدت اجتماعًا مثمرًا جدًا مع السيد لافروف. أنا ممتن لدعم روسيا المستمر لجهودي وأرحب بمشاركة روسيا البناءة في مساعينا لتحقيق السلام في اليمن”.

وشدد الدبلوماسي الأممي “أنا أقدر هذا الدعم وأتطلع إلى استمرار مشاركتنا في التوصل إلى تسوية شاملة وسلمية للنزاع في اليمن”.